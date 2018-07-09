Названы нерабочие дни в августе

Как сообщает 1news.az, согласно распоряжению Кабинета министров АР, в связи с праздником Гурбан 22 и 23 августа – среда и четверг - объявлены нерабочими днями.

Гурбан байрамы – священный праздник жертвоприношения, который олицетворяет высокие нравственные принципы ислама – милосердие, доброту и любовь к людям. В праздничный день мусульманам предписывается совершить обряд жертвоприношения, а мясо жертвенного животного раздать малоимущим. В главной мечети Азербайджана – Тезе пир – в этот день традиционно совершается праздничный намаз.

Тимур Рзаев, Э.Т.