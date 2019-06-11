Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании

Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.

Об этом сообщает Би-би-си в понедельник, 10 июня.

В списке кандидатов значатся имена экс-главы МИДа Бориса Джонсона, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, министра международного развития Рори Стюарта, министра природных ресурсов Майкла Гоува, действующего главы МИДа Джереми Ханта, министра труда и пенсий Эстер Макви и представителя минфина при палате общин Марка Харпера.

Отмечается, что это самое большое число кандидатов на этот пост в истории.

7 июня Мэй ушла с поста председателя правящей Консервативной партии и юнионистской партии. Это означает, что она автоматически покинула и пост премьер-министра страны.

По словам главы британского правительства, она сделала всё, что могла, чтобы осуществить выход королевства из Евросоюза.

Произошло это после того, как британские парламентарии трижды блокировали соглашение Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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