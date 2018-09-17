Названо имя первого азербайджанского водителя, получившего права – ФОТО

Установлено имя первого азербайджанского водителя, получившего водительские права.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова, это Мустафа Ибрагим оглу Алиев.

М.Алиев получил водительские права в Баку в 1911 году. Начал работать водителем у бакинского миллионера Селимова на его автомобиле марки Benets с заводским номером 15985 и городским госномером 86.

В целом список первых азербайджанских водителей, получивших права в 1911-1914 годах, таков:

1) Алиев Мустафа Ибрагим-оглы; 2) Бала Ага Мешади Гасым-оглы; 3) Багиров Дадаш; 4) Сейид Гусейн Мир Азиз-оглы; 5) Сейид Гасан Мир Азиз-оглы; 6) Сараб Ага Абдул-оглы.

Тимур Рзаев, Э.Т.