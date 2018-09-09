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Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 892
Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов

Согласно данным Международной ассоциации авиационных пилотов первое место по числу женщин-пилотов занимает Индия, пишет The Telegraph.

Как сообщают в ассоциации, во всем мире примерно 5% пилотов — женщины, тогда как в Индии этот показатель приближается 13%, что более чем в два раза выше, чем доля в ряде западных стран, включая Великобританию (4,77%) и США (4,36%).

Примечательно, что в 2012 году Индия была объявлена худшей из стран большой двадцатки с точки зрения гендерного неравенства, глубоко укоренившегося в консервативном обществе.

Также стоит отметить, что сейчас в Индии – один из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, и авиакомпании страны испытывают дефицит пилотов.

РИА Новости

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