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Названа самая популярная песня XX века - ВИДЕО

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 2381
Названа самая популярная песня XX века - ВИДЕО

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах, сообщил Universal Music Group в Twitter.

По версии медиахолдинга, композицию прослушали более полутора миллиарда раз.

«Богемскую рапсодию» написал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают друг в друга и завершаются кодой.

Музыкальное произведение трижды входило в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.

РИА Новости

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