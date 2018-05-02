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Названа причина смерти шведского диджея Avicii

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 822
Названа причина смерти шведского диджея Avicii

Портал TMZ назвал причину смерти шведского диджея Avicii, найденного мертвым 20 апреля в столице Омана Маскате.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на TMZ, Avicii покончил с собой - об этом изданию рассказало несколько источников, знакомых с обстоятельствами смерти музыканта, утверждающих, что к смерти диджея привела массивная кровопотеря, произошедшая после того, как Avicii изрезал себя стеклом.

Напомним, что ранее семья погибшего опубликовала заявление, в котором сообщается, что музыкант испытывал сильный стресс, к которому привели его перфекционизм и постоянная напряженная работа. Он завершил гастроли и пытался достичь гармонии с собой.

Также диджей несколько лет боролся с алкогольной зависимостью, и его друзья беспокоились, что эта проблема в итоге приведет к его смерти. Музыкант несколько лет испытывал проблемы со здоровьем: он перенес операцию по удалению желчного пузыря и страдал панкреатитом.

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