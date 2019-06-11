Названа основная причина расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера – ФОТО – ВИДЕО

На прошлой неделе стало известно о том, что российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер расстались после четырехлетнего романа, в ходе которого в 2017 году у пары родилась дочь Лея.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ, инициатором расставания стала сама Ирина Шейк, возлагавшая большие надежды на роман и мечтавшая построить с актером крепкую семью, однако спустя определенное время модель разочаровалась в своем гражданском муже.

«Они пытались спасти отношения, но ничего уже нельзя было изменить», - цитирует The Sun источник, близкий к знаменитой паре, называющий основной причиной расставание чрезмерную занятость Б.Купером своей карьерой.

Как оказалось, Ирина Шейк хотела узаконить отношения с актером, но Б.Купер не торопился делать ей официальное предложение даже после рождения дочери Леи, проводя все время на съемках. Модели надоело ждать перемен, и она первой приняла решение уйти.

Ирина Шейк покидает дом Брэдли Купера

До сих пор ни сами И.Шейк и Б.Купер, ни их представители не сделали каких-либо официальных заявлений о расставании, в то время как поклонники, обсуждающие в социальных сетях разрыв актера и модели, называют его основной причиной роман Брэдли Купера с Леди Гагой, начавшийся во время съемок фильма «Звезда родилась».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun, Леди Гага, отрицающая роман с актером, на днях в резкой форме ответила на вопрос поклонников «где Брэдли Купер?», заданный ей на концерте в Лас-Вегасе перед исполнением песни «Shallow» - разозлившаяся певица заявила со сцены: «Будьте тактичны или отвалите».

Напомним, что слухи о романе певицы и актера еще более усилились после их совместного выступления на церемонии вручения премии «Оскар», после которой И.Шейк отписалась от исполнительницы во всех социальных сетях.

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В.Ф, Г.Р.