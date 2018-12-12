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Названа лучшая страна для приключенческого туризма

Сегодня в 09:16 ~ 1 минута на чтение 1500
Названа лучшая страна для приключенческого туризма

Уже третий год подряд Чили признается лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards, сообщает Lonelyplanet.

Чили считается идеальным местом для любителей экстремального отдыха. Это настоящий рай для тех, кто занимается серфингом, дайвингом и плавает на каяке. Там благоприятный климат и береговая линия протяженностью более четырех тысяч километров.

Для поклонников парапланеризма идеальным местом может стать город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.

В городе Сан-Педро-де-Атакама можно увидеть вулканы и лагуну Мисканти. Поход в горы и спуск по горным рекам будет интересен любителям рафтинга, а поклонники зимних видов спорта в горах Чили смогут покататься на горных лыжах и сноуборде.

РИА Новости

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