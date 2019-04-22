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Названа дата запуска проекта «Умная граница» в Азербайджане

Сегодня в 15:34 ~ 1 минута на чтение 323
Названа дата запуска проекта «Умная граница» в Азербайджане

Внедрение проекта «Умная граница» в Азербайджане начнется 1 июня.

Об этом сообщил Report заместитель председателя Государственного таможенного комитета Игбал Бабаев.

По его словам, проект состоит из нескольких компонентов: «Цель - обеспечить быстрое пересечение границы пассажирами».

Бабаев подчеркнул, что это будет осуществляться на основе системы электронной очереди, которая будет применяться как в аэропорту, так и на сухопутных границах страны.

Он отметил, что проект «Умная граница» может быть как платным, так и бесплатным: «На сухопутных границах создана вся необходимая инфраструктура, и сейчас идут работы по ее усовершенствованию. Если сейчас автомобиль пересекает границу за 4-5 минут, с помощью электронной системы никаких задержек на границе не будет. Предварительно будет выдан номер через мобильный телефон или компьютер с нашего сайта».

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