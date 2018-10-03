Названа дата выхода новой книги Джорджа Мартина из цикла «Игра престолов»

Джордж Мартин порадовал фанатов новой книгой из цикла «Игра престолов», но это не продолжение истории, а приквел фэнтези саги.

Новый роман называется «Лёд и Пламя» и повествует о том, как становился и набирал мощь Дом Таргариенов. Напомним, именно из этого семейства происходит одна из ключевых фигур саги – Дейенерис Таргариен. Именно Таргариены, единственные во всей вселенной «Игры престолов», имели власть над драконами, и Дж.Мартин обещает поклонникам дать исчерпывающую информацию об этих смертельно опасных, но красивых существах.

Одна из глав книги уже опубликована в личном блоге писателя. В ней рассказывается о том, как королевская чета Джейхерис и Алисанна Таргариен отправляется с визитом на Север, в Винтерфелл. По пути им приходится сделать остановку в Белой Гавани.

Создавая мир «Игры престолов», Джордж Мартин решил сделать фэнтези более реалистичным. Вдохновлялся он реальными историческими фактами и событиями. Столетняя война, междоусобица Средневековья, война Алой и Белой розы – всё это легло в основу книг о Вестеросе. Ланнистеры и Старки даже по звучанию не слишком отличаются от своих прототипов – Ланкастеров и Йорков. А Стену Мартин придумал, узнав про Вал Адриана, оборонительное сооружение римлян, с помощью которого они защищались от пиктов и бригантов.

В новой книге Мартин снова обещает «придумать историю». Повествование будет вестись от имени некоего летописца, который станет документировать исторические «факты» об одном из самых мощных домов. «Таргариены – не боги, – говорит Мартин. – Они такие же люди, хотя и наделённые особыми привилегиями и способностями. Среди них встречаются как хорошие, так и плохие персонажи».

В ветви Таргариенов распространены инцестуальные браки, так что некоторые из членов этого рода явно не полностью здоровы и ведут себя довольно безумно. И всё же это род, знаменитый великими свершениями.

Ранее писатель говорил о том, что «Лёд и Пламя» будет дилогией – придуманных им фактов так много, что в один том они не вместились. Книга будет проиллюстрирована известным канадским художником комиксов Дугом Уитли.

И нет, информации о выходе реального продолжения «Игры престолов», книги под названием «Ветра зимы», пока нет. Как нет и точной даты выхода нового сезона сериала.

Зато «Лёд и Пламя» появится в продаже уже совсем скоро – 20 ноября 2018 года.

Источник: ReadRate