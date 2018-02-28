Названа дата презентации конкурсной песни AISEL для «Евровидения-2018»

На этой неделе состоится презентация песни, с которой представительница Азербайджана AISEL выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Wiwibloggs.com, презентация конкурсной песни AISEL состоится в Сети 4 марта в 13:00 по бакинскому времени.

Wiwibloggs.com отмечает, что информация о том, что конкурсная песня AISEL частично будет исполнена на азербайджанском языке, не соответствует действительности – песня представительницы Азербайджана на «Евровидении-2018» будет звучать на английском языке.

Отметим, что трек уже услышали 300 экспертов из 31 страны, которым не было сказано, кто исполняет песню, и где эта песня будет звучать – в ходе опроса песня AISEL набрала 87% like’ов.

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В.Ф, Г.Р.