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Назван состав жюри финала Азербайджанской телевизионной ATV-лиги и «Кубка Чемпионов-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 16:40 ~ 1 минута на чтение 293
Назван состав жюри финала Азербайджанской телевизионной ATV-лиги и «Кубка Чемпионов-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Две игры пройдут в один день – 31 мая в Бакинском Конгресс центре.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, судить игру будут чемпионы XX века в составе команды КВН «Парни из Баку» Мурад Дадашов и Вадо Коровин, певица Роза Зергерли, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов.

За «Кубок Чемпионов» поборются команды «Город 313» (Северная Осетия), «Добрые Люди» (Дагестан) и «АзНефть» (Азербайджан).

В финале телевизионной ATV-лиги встретятся команды «Xalqin Uşaqlari», «Сборная БГУ», «Azii 19:20», «ФизАка», «Subaylar» (Сумгайыт) и «Женский Батальон».

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за всестороннюю поддержку Министерство молодежи и спорта в лице министра Азада Рагимова, Министерство образования в лице министра Джейхуна Байрамова, Фонд молодежи в лице Фарида Джафарова, а также Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана и компанию «Metanet A».

В.Ф, Г.Р.

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