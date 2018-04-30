Назван состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2018» - ФОТО

Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv, в состав азербайджанского экспертного жюри вошли следующие персоны:
- народный артист Мубариз Тагиев (председатель экспертного жюри)
- народный артист Фаик Агаев
- солистка Театра оперы и балета Илаха Эфендиева-Халилова
- джазовая певица Тунзаля Гахраман
- телеведущая Нурлана Джафарова
Их голоса, как и голоса членов жюри всех стран-участниц «Евровидения 2018», будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель конкурса.
Мубариз Тагиев
Фаик Агаев
Илаха Эфендиева-Халилова
Тунзаля Гахраман
Нурлана Джафарова
Ф.В, Г.Р.