Назван состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2018» - ФОТО

Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv, в состав азербайджанского экспертного жюри вошли следующие персоны:

- народный артист Мубариз Тагиев (председатель экспертного жюри)

- народный артист Фаик Агаев

- солистка Театра оперы и балета Илаха Эфендиева-Халилова

- джазовая певица Тунзаля Гахраман

- телеведущая Нурлана Джафарова

Их голоса, как и голоса членов жюри всех стран-участниц «Евровидения 2018», будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель конкурса.

Мубариз Тагиев

Фаик Агаев

Илаха Эфендиева-Халилова

Тунзаля Гахраман

Нурлана Джафарова

Ф.В, Г.Р.