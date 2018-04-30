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Назван состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2018» - ФОТО

30 Апреля, 2018 в 18:05 ~ 1 минута на чтение 2217
Назван состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2018» - ФОТО

Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv, в состав азербайджанского экспертного жюри вошли следующие персоны:

- народный артист Мубариз Тагиев (председатель экспертного жюри)

- народный артист Фаик Агаев

- солистка Театра оперы и балета Илаха Эфендиева-Халилова

- джазовая певица Тунзаля Гахраман

- телеведущая Нурлана Джафарова

Их голоса, как и голоса членов жюри всех стран-участниц «Евровидения 2018», будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель конкурса.

Мубариз Тагиев

Фаик Агаев

Илаха Эфендиева-Халилова

Тунзаля Гахраман

Нурлана Джафарова

Ф.В, Г.Р.

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