1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Назначены члены ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Сегодня в 20:32 меньше минуты на чтение 182
Назначены члены ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Азербайджанская промышленная корпорация».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Азербайджанская промышленная корпорация» следующих лиц:

Инама Керимова - министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Халида Ахадова - помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики».

1news.az

Telegram WhatsApp

182

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net