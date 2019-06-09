Назначены члены ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Азербайджанская промышленная корпорация».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Азербайджанская промышленная корпорация» следующих лиц:
Инама Керимова - министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Халида Ахадова - помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики».
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