Назначен новый глава ПО «Азерхимия» SOCAR

Cегодня президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев представили коллективу производственного объединения (ПО) «Азерхимия» SOCAR нового председателя Наблюдательного совета ПО Имрана Арзуманзаде.

Ранее эту должность занимал Мухтар Бабаев, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 23 апреля был назначен министром экологии и природных ресурсов страны.

И.Арзуманзаде родился 19 сентября 1965 года в Баку. Учился в средней школе №247, а затем в Азербайджанском строительном институте, где получил специальность инженера-строителя по мостам и тоннелям.

В 2003-2006 годах он получил второе высшее образование по специальности юрист в Московском государственном открытом университете.

В 2006-2010 годах работал на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

С 2010 года являлся заместителем исполнительного директора отдела продаж и закупок ПО «Азерхимия».

Член правящей партии «Ени Азербайджан».

Женат, имеет 2 детей.

Лада Евграшина, Г.Р.