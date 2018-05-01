Назначен новый директор Учебного центра Минналогов Азербайджана

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Фархад Амирбеков возглавил Учебный центр Министерства налогов Азербайджана. Об этом стало известно 1news.az из информированного источника.

Ф.Амирбеков имел опыт работы с Микаилом Джаббаровым в Министерстве образования (в качестве советника министра).

В конце 2017 года М.Джаббаров стал главой Минналогов.

Ф.Амирбеков является авторитетным финансовым экспертом.

Он долгое время возглавлял Бакинскую межбанковскую валютную биржу.

Ф.Амирбеков занимает должность президента исследовательского центра UNEC и продолжит эту деятельность.

Лада Евграшина, Г.Р.