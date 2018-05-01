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Назначен новый директор Учебного центра Минналогов Азербайджана

Сегодня в 16:50 меньше минуты на чтение 527
Назначен новый директор Учебного центра Минналогов Азербайджана

Фархад Амирбеков возглавил Учебный центр Министерства налогов Азербайджана. Об этом стало известно 1news.az из информированного источника.

Ф.Амирбеков имел опыт работы с Микаилом Джаббаровым в Министерстве образования (в качестве советника министра).

В конце 2017 года М.Джаббаров стал главой Минналогов.

Ф.Амирбеков является авторитетным финансовым экспертом.

Он долгое время возглавлял Бакинскую межбанковскую валютную биржу.

Ф.Амирбеков занимает должность президента исследовательского центра UNEC и продолжит эту деятельность.

Лада Евграшина, Г.Р.

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