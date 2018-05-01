Назначен новый директор Учебного центра Минналогов Азербайджана

Фархад Амирбеков возглавил Учебный центр Министерства налогов Азербайджана. Об этом стало известно 1news.az из информированного источника.
Ф.Амирбеков имел опыт работы с Микаилом Джаббаровым в Министерстве образования (в качестве советника министра).
В конце 2017 года М.Джаббаров стал главой Минналогов.
Ф.Амирбеков является авторитетным финансовым экспертом.
Он долгое время возглавлял Бакинскую межбанковскую валютную биржу.
Ф.Амирбеков занимает должность президента исследовательского центра UNEC и продолжит эту деятельность.
Лада Евграшина, Г.Р.