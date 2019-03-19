Назарбаева могут назначить на высший почётный пост в ЕАЭС

Бывший президент Казахстана может стать почётным председателем Евразийского экономического союза.

Как пишет «Коммерсантъ», назначение должно состояться 29 мая на очередном саммите. В этот день главы государств-членов (России, Белоруси, Казахстана, Киргизии и Армении) отметят пятилетнюю годовщину создания союза. Нурсултана Назарбаева могут назначить почётным председателем ЕЭАС, так как именно ему принадлежала идея создания этой организации, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства.

Отмечается, что сейчас такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий ещё не определены.

А.С.