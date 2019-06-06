Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.

«Мое решение, которое принято в этом году - это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», - сказал Назарбаев в ходе пленарного заседания сената (верхней палаты) парламента страны,- сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что после своей отставки получил от глав различных государств письма и звонки. «Я сам удивился, что такая реакция была, именно реакция та, что мы снова всем показали пример того, как надо решать вопрос транзита власти», - сказал Назарбаев.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

А.А.