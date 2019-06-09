Назарбаев: народ Казахстана выбирает не только человека, но и свое будущее

Народ Казахстана связывает с новым президентом надежды на лучшее будущее, заявил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.

«Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу», - сказал Назарбаев журналистам после того, как отдал свой голос на выборах,- сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что «в этом году выборы особые». «Я приостановил свои полномочия президентские, конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, это правильно, потому что все идет, все развивается, движется. Наша страна тоже, как все демократические государства, должна сменять власть», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что его решение о сложении полномочий было принято в мировом сообществе с одобрением.

«Сегодня весь народ голосует за выборы нового президента, с ним, конечно, связываются надежды на лучшее будущее, стабильность в нашей стране, спокойствие», - сказал Назарбаев.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

Эльшан Рустамов