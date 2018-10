Наз Мила о нелепой татуировке: «Благодаря тату я стала мировой суперзвездой» - ФОТО

Участница турецкой свадебной телепрограммы «Zuhal Topal’la» азербайджанка Наз Мила сделала татуировку с надписью на английском языке, за которую пользователи социальных сетей подняли ее на смех в связи с абсурдностью и нелепостью фразы.

«I can judge a single god with my wrongs and wrongs» (Я могу судить единственного бога своими промахами и промахами) – такое абсурдное и нелепое тату набила от ребер до колена Наз Мила, вызвав насмешки и высмеивание в соцсетях.

Видимо, ни сама Наз Мила, ни ее татуировщик не владеют английским языком и, переводя фразу «Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir», просто напросто воспользовались online переводчиком, который и выдал такой нелепый перевод.

Однако, несмотря на высмеивание в социальных сетях, именно с помощью данной абсурдной ошибки Наз Мила попала на страницы зарубежных online изданий, таких как Daily Mail, RT, Daily Star, The Sun, Lenta.ru и т.д.

И если критику, высмеивание и насмешки скандальная звезда турецкого реалити-шоу восприняла в штыки, закрыв комментарии к снимкам, то публикациям статей в международных СМИ обрадовалась, о чем рассказала в Instagram Stories.

«Информация о сделанной мной татуировке попала в иностранные СМИ. При всем моем желании я не могла себе представить подобного. За появление в европейских СМИ люди платят большие деньги, я же попала туда бесплатно. Сегодня я стала мировой суперзвездой. Если бы я знала, что будет такой резонанс и публикации в СМИ, то давно бы сделала такую татуировку.

Мне приятно, что я попала на страницы сайтов, которые пишут о мировых знаменитостях – многие турецкие звезды хотят быть на этих страницах, но у них не получается, а у меня получилось. Что касается татуировки, то я не намерена ее стирать или же удалять – я ею очень довольна», - отмечает Наз Мила в обращении к подписчикам в социальной сети Instagram.

Читайте по теме:

Азербайджанскую участницу реалити-шоу высмеяли за нелепые ошибки в татуировке – ФОТО – ВИДЕО

Фаик Агаев пристыдил азербайджанскую модель, выступившую в Стамбуле в день Январской трагедии – ФОТО

Папарацци засняли азербайджанскую участницу «свадебного» шоу на яхте с турецким строительным магнатом – ФОТО

В.Ф, Г.Р.