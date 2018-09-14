Найдены новые следы сверления на космическом корабле «Союз» - ФОТО

Астронавты обнаружили новые следы воздействия дрели на обшивку пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Стало известно, что вредитель проткнул корабль насквозь, повредив также противометеоритную защиту.

Об этом сообщает источник агентства ТАСС в ракетно-космической отрасли.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», - сказал источник.

По его словам, прежде чем заделать «течь» в «Союзе», космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа.

«В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой – тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на предпоследнем этапе сборки корабля, после чего его отправляют в цех окончательной сборки. По данным агентства, там он был детально сфотографирован, и ни дыры, ни следов сверла на обшивке изнутри не было. Значит, корабль просверлили позже, уже полностью собранным. Сообщается также, что сам экран противометеоритной защиты тоже фотографировался перед монтажом и был чистым.

В цеху окончательной сборки «Союз» находится около двух недель, затем отправляется на три месяца в контрольно-испытательный стенд, где фотофиксация не предусмотрена, отмечает Газета.ru.

«Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ, в цехе финальной сборки», - пояснил источник.

В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасти отмечает, что «это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы».

«Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное – до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», - сказал он.

Дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз» была найдена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Дырка была обнаружена в бытовом отсеке рядом с входным люком, прямо за санузлом. Вечером того же дня трещину обработали герметиком. Сначала на Земле предположили, что причиной дыры явился микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на Земле или в космосе.

Читайте по теме:

Найдена причина появления трещины на космическом корабле «Союз» - ФОТО – ВИДЕО

1news.az