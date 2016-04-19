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Найдено тело азербайджанского военнослужащего, погибшего под лавиной

Сегодня в 14:40 ~ 1 минута на чтение 263
Найдено тело азербайджанского военнослужащего, погибшего под лавиной

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обнаружили тело азербайджанского военнослужащего, погибшего под лавиной.

Как сообщили 1news.az в МЧС АР, в результате интенсивных поисковых мероприятий, проведенных горными спасателями Службы спасения, связанного с особым риском, МЧС, утром 23 апреля было обнаружено тело военнослужащего Фарруха Фарман оглу Мамедова, которое передано родным.

Напомним, что в марте двое военнослужащих Азербайджанской армии - прапорщик Хафиз Махад оглу Абдуллаев и военнослужащий-сверхсрочник Фаррух Фарман оглу Мамедов, - проходившие службу в N-ской воинской части Министерства обороны, попали под снежную лавину.

В результате интенсивных поисков тело Х.Абдуллаева было обнаружено 14 апреля. Сейчас обнаружено тело и второго военнослужащего – Ф.Мамедова.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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