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Найден способ взломать любой iPhone

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 556
Найден способ взломать любой iPhone

Специалисты израильской фирмы Cellebrite утверждают, что могут обойти защиту любого смартфона Apple.

Компания пока не выступала с официальным заявлением, однако источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Издание также приводит буклет, в котором Cellebrite якобы рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone X.

Как отмечает Forbes, израильская компания активно сотрудничает с правительством США. В 2016 году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple должна помочь следствию получить доступ к данным смартфона стрелка из Сан-Бернардино, однако разработчик решил обжаловать это решение. В итоге ФБР отозвало иск и обратилось к сторонним хакерам. СМИ сообщали, что бюро воспользовалось услугами Cellebrite.

РИА Новости

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