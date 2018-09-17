Найден новый способ «убить» iPhone

Специалист по информационной безопасности Сабри Хэддоуч (Sabri Haddouche) нашел новую уязвимость, позволяющую отключить любой iOS-девайс.

Об этом он написал в Twitter.

Ошибка кроется в CSS-коде и появляется в любом браузере на iPhone и iPad. Сабри опубликовал в соцсети специальную ссылку, при переходе на которую устройство зависает и перезагружается. Также при переходе по ссылке зависают компьютеры Mac при использовании браузера Safari.

Уязвимости подвержены практически все iOS-устройства, в том числе работающие на iOS 12, а также Apple Watch. Однако в комментариях к записи написали, что баг не работает на iOS 7. В Apple заявили, что в курсе проблемы, но на данный момент не выпустили обновление с исправлением бага.

В начале 2018 года пользователи iOS обнаружили новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11. Для того, чтобы отключить iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После того, как оно будет доставлено, смартфон намертво зависнет и прекратит реагировать на любые нажатия.

Lenta.ru