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Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек

30 Апреля, 2018 в 21:48 ~ 1 минута на чтение 235
Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек

Более 70 человек погибли и около 40 тысяч семей до сих пор не могут вернуться в свои дома в Кении из-за наводнений в результате продолжительных ливней, обрушившихся на страну месяц назад, сообщает местное общество Красного Креста.

«В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска», — заявил генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet).

С момента начала ливней в конце марта, помимо гибели более 70 человек, свыше 211 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в отчете управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Многие дома, фермы, дороги и другие объекты инфраструктуры разрушены потоками воды.

Ситуация в стране резко ухудшилась, когда кенийская энергокомпания KenGen (Kenya Electricity Generating Company) начала спуск воды из своих ГЭС на реке Тана, которая вышла из берегов около двух недель назад.

РИА Новости

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