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Настя Задорожная: «Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - фантастическое спортивное зрелище» - ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 2603
Настя Задорожная: «Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - фантастическое спортивное зрелище» - ФОТО

Известная российская актриса, певица и телеведущая Настя Задорожная во второй раз посетила Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Делясь впечатлениями о мероприятии в соцсети Instagram, Н.Задорожная называет гоночный уикенд в Баку фантастическим спортивным зрелищем, подчеркивая следующее: «Сергея Сироткина жалко, ну а Льюис Хэмилтон молодец».

Напомним, что Н.Задорожная – довольно частый гость Баку, где в 2016 году она справила день рождения, в 2017-м посетила гоночный уикенд и приняла участие в международном музыкальном фестивале «Жара».

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @stasya.ru

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