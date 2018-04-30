Настя Задорожная: «Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - фантастическое спортивное зрелище» - ФОТО

Известная российская актриса, певица и телеведущая Настя Задорожная во второй раз посетила Гран-при Азербайджана «Формулы 1».
Делясь впечатлениями о мероприятии в соцсети Instagram, Н.Задорожная называет гоночный уикенд в Баку фантастическим спортивным зрелищем, подчеркивая следующее: «Сергея Сироткина жалко, ну а Льюис Хэмилтон молодец».
Напомним, что Н.Задорожная – довольно частый гость Баку, где в 2016 году она справила день рождения, в 2017-м посетила гоночный уикенд и приняла участие в международном музыкальном фестивале «Жара».
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @stasya.ru