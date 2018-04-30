Настя Задорожная: «Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - фантастическое спортивное зрелище» - ФОТО

Известная российская актриса, певица и телеведущая Настя Задорожная во второй раз посетила Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Делясь впечатлениями о мероприятии в соцсети Instagram, Н.Задорожная называет гоночный уикенд в Баку фантастическим спортивным зрелищем, подчеркивая следующее: «Сергея Сироткина жалко, ну а Льюис Хэмилтон молодец».

Напомним, что Н.Задорожная – довольно частый гость Баку, где в 2016 году она справила день рождения, в 2017-м посетила гоночный уикенд и приняла участие в международном музыкальном фестивале «Жара».

Читайте по теме:

Певица и актриса Настя Задорожная проведет уик-энд в Баку – ФОТО

Настя Задорожная: «Баку для меня родственная душа» - ФОТО – ВИДЕО

Настя Задорожная отмечает день рождения в Баку – ФОТО

Бакинские каникулы Насти Задорожной - ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @stasya.ru