Наставник сборной Венгрии: «В Баку будет тяжело не только Венгрии, но и любой другой сборной группы»

Главный тренер сборной Венгрии по футболу Марко Росси ответил на вопросы журналистов в преддверии матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Азербайджана.

«Наша группа очень непредсказуема, - приводит 1news.az слова Марко Росси, - На бумаге бывают одни фавориты, но футбольное поле показывает другое. Нас не интересует, кто фаворит до начала матча. Мы должны показать хорошую игру завтра, чтобы одержать победу.

Мы относимся очень уважительно к Азербайджану. Постарались собрать побольше информации о сборной и игроках Азербайджана. В Баку будет тяжело не только Венгрии, но и любой другой сборной. Мы не недооцениваем соперника.

На протяжении всей своей карьеры я никогда не искал оправданий неудачам. Надеюсь, что завтра мы не проиграем. Но если это случится, то ответственность не будет лежать на погоде, разнице во времени или чем-то другом. Ответственность несу лично я.

Мы хотим квалифицироваться на чемпионат Европы, так как Будапешт, так же как и Баку, будет принимать матчи Евро. Мы хотим играть на Евро перед своими фанатами на нашем новом стадионе.

Абсолютным фаворитом группы является Хорватия. Далее идет Уэльс, Словакия и только потом мы. Наша цель на сегодняшний день – сохранять шансы для воплощения мечты. А для этого мы должны побеждать завтра. А уже затем готовится к Уэльсу и побеждать. Если мы не правильно подойдем к завтрашнему матчу, то можем поплатиться за это.

Завтрашнюю игру из-за травмы пропустит Тамаш Кадар. Поэтому нам в любом случае придется делать вынужденные изменения в составе. Мы выпустим на поле тех, кто лучше будет готов играть.

Не знаю, почему сборная Венгрия не может одержать победу в гостях уже долгое время. Мы одинаково готовимся ко всем матчам. Но дома играем гораздо лучше. Это связано и с атмосферой на родном стадионе.

Я знаю Роберто Бордина, мы играли вместе. Разговаривал с ним до матча, но он не дал много информации о сборной Азербайджана», - сказал Марко Росси.

На пресс-конференции также принял участие полузащитник сборной Герге Ловренчич.

«Мы максимально мотивированны в преддверии завтрашнего матча, в котором должны побеждать. Это наша цель. Мы приехали в Баку за победой. Команда готовится вместе уже 11 дней», - сказал он.

Матч Азербайджан – Венгрия пройдет завтра на «Баксель Арене», и начнется в 20:00.

Теймур Максутов