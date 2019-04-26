Наставник и футболисты «Сабаха» встретились с игроками U-12, которые примут участие на проекте «Футбол для дружбы» - ФОТО

Главный тренер «Сабаха» Эльшад Ахмедов, а также футболисты команды Джавид Имамвердиев и Рашад Эюбов провели встречу с футболистами команды U-12, среди которых и два игрока, которые примут участие в социальном проекте «Футбол для дружбы».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, встреча прошла на «Алинджа Арене».

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о турнирах в рамках проекта «Футбол для дружбы», прошедших в 2017 и 2018-х годах.

Участник проекта в 2017 году от Азербайджана Раван Казымов пожелал удачи нынешним участникам.

Выступая перед командой, Эльшад Ахмедов призвал футболистов быть дисциплинированными.

«Главная цель проекта – дружба. Благодарю тех, кто организовывает этот проект. Это очень важно для юных футболистов. Ваше дело не ограничивается лишь футболом. Вы должны ответственно подходить и к урокам, быть дисциплинированными.

Ваша главная задача – быть хорошими футболистами, а также достойными сыновьями своей страны. В будущем вы замените тех футболистов, которые сейчас играют в основе. Желаю вам всем удачи», - сказал он.

Капитан Джавид Имамвердиев в свою очередь отметил, что юные футболисты являются будущим команды. «Если вы решили стать футболистами, то посоветую отнестись к этому с любовью. Чтобы стать футболистов недостаточно просто надеть форму и выйти на поле. Необходимо постоянно работать над собой и за пределами поля».

Свои наставления юным футболистам дал и Рашад Эюбов. «Необходимо жить футболом, чтобы в будущем стать футболистом».

После выступлений главный тренер команды U-12 Самир Абдурахманов поблагодарил наставника «Сабаха» и футболистов. «То, что вы сегодня пришли – большая мотивация для нас. Цель наших юных игроков – в будущем стать игроками основы «Сабаха». Возможно, через пару лет мы увидим их на поле. 2-го мая мы выступим на турнире в Хорватии. Постараемся достойно представить «Сабах», - сказал он.

После этого Эльшаду Ахмедову, Джавиду Имамвердиеву и Рашаду Эюбову одели на руку браслет – один из символов проекта «Футбол для дружбы».

Теймур Максутов