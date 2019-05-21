Насиба Зейналова, Фахраддин Манафов и другие азербайджанские знаменитости «повстречавшиеся» с самими собой в молодости - ФОТО

Графический дизайнер Бахаддин Маммадли представил в социальной сети Instagram свой новый проект.

С работами Б.Маммадли читатели 1news.az знакомы по публикациям, выходившим на сайте ранее – именно он является автором проекта, связанного с героями фильмов и городом Баку, в рамках которого он «помещает» героев любимых фильмом на улицы азербайджанской столицы, подробнее о котором читайте по ссылке.

Очередной проект дизайнера также связан со знаменитостями, на этот раз азербайджанскими – некоторые из них ушли в мир иной, а некоторые радуют поклонников своим талантом и по сегодняшний день.

Фишка проекта в том, что на снимке знаменитость позирует с самим собой, только из прошлого – на кадрах отчетливо видно, какими азербайджанские знаменитости были много лет назад, и какими стали сегодня, и как бы это выглядело, если бы они пересеклись с самими собой молодыми в реальной жизни.

Отметим, что подобного рода фотоподборки, героями которых стали мировые звезды, в последние несколько месяцев «взрывают» социальные сети.

Насиба Зейналова

Муслим Магомаев

Рамиз Ровшан

Фахраддин Манафов

Флора Керимова

Читайте по теме:

Фредди Меркьюри, Джордж Майкл и другие звезды, «повстречавшиеся» с самими собой в молодости – ФОТО

Марион Котийяр и Оуэн Уилсон на прогулке по вечернему Ичери шехер – ФОТО

«Друзья» в Баку: мировые кинозвезды продолжают «знакомство» со столицей Азербайджана – ФОТО

Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @bahaddin.mammad