«Нашли в банке крысу». Вымогатели шантажировали главу представительства энергетического напитка в Баку - ФОТО

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операцию по задержанию вымогателей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в управление поступила информация о том, что некие лица шантажируют главу азербайджанского представительства известной компании – производителя энергетического напитка тем, что якобы в банке с напитком обнаружена дохлая крыса, они засняли это на видео и распространят в соцсетях.

За то, чтобы не распространять эту клевету, мужчины потребовали у главы представительства 50 тысяч долларов США.

В ходе спецоперации шантажисты, жители Баку Мамед Аббасов и Фикрет Абдуллаев, были задержаны на месте преступления, при получении 10 тысяч долларов США. На допросе задержанные признались в преступлении.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев