1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Нашли в банке крысу». Вымогатели шантажировали главу представительства энергетического напитка в Баку - ФОТО

Сегодня в 17:48 ~ 1 минута на чтение 210
«Нашли в банке крысу». Вымогатели шантажировали главу представительства энергетического напитка в Баку - ФОТО

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операцию по задержанию вымогателей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в управление поступила информация о том, что некие лица шантажируют главу азербайджанского представительства известной компании – производителя энергетического напитка тем, что якобы в банке с напитком обнаружена дохлая крыса, они засняли это на видео и распространят в соцсетях.

За то, чтобы не распространять эту клевету, мужчины потребовали у главы представительства 50 тысяч долларов США.

В ходе спецоперации шантажисты,  жители Баку Мамед Аббасов и Фикрет Абдуллаев, были задержаны на месте преступления, при получении 10 тысяч долларов США. На допросе задержанные признались в преступлении.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев

210

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net