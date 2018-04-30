«Наш сын прославился»: Кто он, отец мальчика, мечтавшего встретиться с Ильхамом Алиевым? - ФОТО

Фотографии, на которых Президент Ильхам Алиев взял на руки и сделал селфи с маленьким мальчиком, вызвали в сети большой резонанс.

Вчера в официальной фотохронике были размещены фотографии с основных соревнований Гран-при Азербайджана Формула 1, за которыми наблюдали Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Наибольший интерес интернет аудитории вызвали фото, на которых азербайджанский лидер и первая леди общаются с мальчиком, который, как выяснилось позднее, уже давно мечтал встретиться с Ильхамом Алиевым.

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В то же время, некоторые пользователи задались вопросом о том, кто этот мальчик, на который ответило издание Sportarena.az.

Оказывается, это сын известного представителя азербайджанской футбольной общественности, бывшего игрока сборной Азербайджана, тренера Вели Гасымова.

В интервью изданию Вели Гасымов рассказал, что его сын мечтал встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым после состоявшихся в стране президентских выборов:

«Да, это мой сын. Теперь он прославился (смеется). У него было такое желание [встретиться с Президентом] после выборов. Его видео в интернете вызвало большой интерес. После этого нас пригласили на Гран-при Азербайджана Формула 1, чтобы встретиться с Ильхамом Алиевым.

Сын встретился с главой государства, побеседовал с ним, сфотографировался. У нас состоялась и общая беседа. Встреча была интересной. Желаю, чтобы у всех детей сбывались мечты, чтобы не было ни одного неисполненного желания».

Ф.Багирова