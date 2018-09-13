«Народный автомобиль» заново поступает в продажу на уникальных условиях - ФОТО

Бакинский центр Volkswagen объявляет о возобновлении уникальной кампании «Народный автомобиль» в связи со 100-летнем юбилеем Азербайджанской Демократической Республики.

Клиентам предлагается Volkswagen Polo Sedan Comfortline с автоматической трансмиссией по беспрецедентно низкой цене. Только до 18 октября 2018 года стоимость автомобиля снижена с 25700 AZN до 23500 AZN, что является одним из самых выгодных предложений для автомобилей данного сегмента. Количество автомобилей в рамках акции ограничено.

Данная модель отличается высокой комплектацией и рядом преимуществ среди автомобилей своего сегмента. По многочисленным просьбам клиентов данная кампания, которая позволяет приобрести автомобиль с автоматической трансмиссией по цене механической, возобновлена Центром. При этом цена в 23500 AZN за модель Polo Sedan Comfortline, которая является одной из лидеров по качественным характеристикам в своем сегменте, делает данное предложение крайне выгодным среди конкурентов в данном классе.

«Народный автомобиль» можно также приобрести в рассрочку с первым взносом в 5900 AZN со сроком оплаты до 36 месяцев и ежемесячной платой 737 AZN. Для многих именно эти условия помогут стать владельцем автомобиля Polo Sedan Comfortline 2018 года выпуска.

Количество машин в рамках кампании ограничено, а скидочные условия акции будут действительны до 18 октября - Дня независимости.

Более детальную информацию можно получить по номеру *7788, либо посетив Бакинский центр Volkswagen по адресу: проспект Бабека, 35а.

Контактные номера: *7788

(+994 12) 555 77 88

(+994 55) 555 77 88

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