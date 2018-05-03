Народного художника Токая Мамедова проводили в последний путь - ФОТО

3 мая в мечети Тезепир состоялась церемония прощания с выдающимся представителем скульптурной школы Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника Токая Мамедова.

В церемонии прощания приняли участие официальные лица государства и правительства, известные деятели науки, культуры и искусства республики, а также представители интеллигенции и общественности.

К гробу с телом покойного был возложен венок от имени Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев расценил кончину профессора Токая Мамедова как большую потерю. Напомнив о творческом пути, пройденном выдающимся скульптором, занимавшем достойное место в азербайджанской культуре, министр сказал: «Талантливый скульптор внес большой вклад в сегодняшний облик нашей столицы. Каждый раз, проходя по улицам Баку, мы будем встречаться с созданными им памятниками и вспоминать его».

Министр отметил, что воплощая в монументальных памятниках незабываемые образы великих личностей, Токай Мамедов еще более обогатил сокровищницу нашей культуры, оценил одно из последних произведений скульптора - памятник Кероглу как совершенный образец творчества.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров сказал, что Токай Мамедов был достойным преемником таких творцов, как Петр Сабсай, Фуад Абдурахманов, Джаббар Гарягды, а также его мать Зивяр Мамедова, рассказал о его многолетней педагогической деятельности, требовательном и принципиальном характере.

Говоря о Токае Мамедове, являвшемся одним из наиболее талантливых представителей искусства скульптуры Азербайджана ХХ века, депутат Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что произведения мастера украшают залы возглавляемого им Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Рассказав об особенностях творчества мастера, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что в произведениях Токая Мамедова запечатлены различные моменты истории. «Памятник Узеиру Гаджибейли, установленный перед Бакинской музыкальной академией, можно считать главным произведением Токая Мамедова. Каждый раз, проходя мимо этого памятника, мы будем здороваться и с Токай муаллимом»,- сказал академик.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, директор Национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев рассказали о творческой и педагогической деятельности выдающегося скульптора, поделились воспоминаниями о нем.

Выступивший от имени членов семьи сын мастера Джахангир Мамедов выразил признательность за уважение и почтение к памяти его отца.

Как отметили участники церемонии прощания, великие творцы никогда не уходят из жизни, они оставляют частицу памяти о себе в каждом из созданных ими произведениях.

После завершения церемонии прощания гроб с телом покойного проводили в последний путь.

Покойный был предан земле во второй Аллее почетного захоронения.

Аллах рехмет элясин!