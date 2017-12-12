Народ Азербайджана чтит память Общенационального лидера Гейдара Алиева

Исполняется 14 лет со дня смерти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

12 декабря 2003 года на 81-м году жизни скончался выдающийся государственный деятель, Общенациональный лидер Гейдар Алиев. В памяти азербайджанского народа Гейдар Алиев навсегда останется высокопрофессиональным и умелым организатором, обладавшим уникальным политическим мышлением и мудростью. Благодаря своему таланту политика Гейдар Алиев занимал в СССР самые высокие должности - председателя КГБ Азербайджанской ССР, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР, первого заместителя председателя Совета Министров СССР. В 1983-1985 годах Гейдар Алиев являлся фактическим руководителем огромной страны, обладавшей самым мощным в мире арсеналом ядерного оружия.

В 1987 году в связи с несогласием с политикой, проводимой горбачевским Политбюро, Гейдар Алиев подал в отставку со всех занимаемых постов.

В январе 1990 года, когда по приказу советского руководства в Баку были введены войска, Гейдар Алиев пришел в представительство Азербайджана в Москве и провел пресс-конференцию, потребовав наказать организаторов и исполнителей этого кровавого акта.

Протестуя против политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией Гейдар Алиев покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

В 1993 году Гейдар Алиев вновь возглавил уже независимый Азербайджан и спас страну от угрозы гражданской войны.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана и с 1998 года этот день отмечается в стране как День национального спасения. Гейдар Алиев удостоен ряда международных премий, звания почетного доктора университетов различных стран и других высоких почетных званий - четырежды кавалер ордена Ленина, награжден орденом Красной Звезды и многими медалями, дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён орденами и медалями многих иностранных государств.

Умение заботиться о долгосрочных интересах своего народа практически всегда предопределяет исторический характер начинаний великих государственных деятелей. Гейдар Алиев, стоявший у истоков проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, сделал очень многое для привлечения в Азербайджан западных инвестиций, которые, изначально нацеленные нефтяной сектор, одновременно «заработали» более комплексно, создавая новые рабочие места, в том числе в сопряженных с нефтяной сферах, что привело к росту экономики Азербайджана.

…Кончина Гейдара Алиева подвела черту под целой эпохой. Гейдар Алиев олицетворял собой эту эпоху - и стилем руководства, и образом мышления...

Вот уже четырнадцатый год 12 декабря азербайджанский народ скорбит о великом сыне Азербайджана Гейдаре Алиеве.

Тысячи людей приходят в Аллею почетного захоронения, чтобы возложить цветы и венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Эти 14 лет, прошедшие со дня смерти великого политика двух веков, наглядно продемонстрировали бессмертие Гейдара Алиева в сердцах миллионов азербайджанцев.

1news.az