Нармин Джафарова: «Обгорела я в детстве в результате взрыва…» - ВИДЕО

Девушка с обожженным лицом – Нармин Джафарова, растрогавшая пользователей социальных сетей при первом в жизни макияже, сделанном топовым стилистом Анаром Агакишиевым, дала интервью BBC Azerbaijan.

«Обгорела я в детстве в результате взрыва газа – случилось это в 11 лет. Я была очень взволнована, не знала, что получится в итоге после визита к Анару Агакишиеву. Не знала, какой я буду, когда мне сделают макияж, как он меня изменит. В зеркале я увидела другое лицо, будто бы и не я это была.

Мне сказали, что макияж продержится три дня. Но проснувшись на следующее утро, смыла макияж. Не привыкла я к такому, и быть с таким лицом мне было тревожно, так как чувствовала я себя другим человеком, а не собой, это было для меня проблемой», - отмечает Н.Джафарова в интервью BBC Azerbaijan.

В сюжете А.Агакишиев подчеркивает, что не был уверен, что получится в итоге, так как ожоговая кожа проблемная: «Я не волшебник, сказал я тогда Нармин, которая сама обратилась ко мне, увидев ролик, где я преображаю девушку, больную витилиго. Рад, что в итоге произошел такой резонанс и об Азербайджане написали ведущие мировые СМИ».

Отметим, что ролик с преображением Нармин Джафаровой на данный момент просмотрен в Instagram около 4.8 млн раз.

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Ф.В, Г.Р.