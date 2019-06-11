Narco Karabakh: Добро пожаловать в ад... – ФОТО - ВИДЕО

Информационное агентство 1news.az начинает публикацию перевода на русский язык глав из нашумевшей книги британского автора Гарольда Кейна «Нарко Карабах» (Narco Karabakh), посвященной исследованию преступной сущности незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

Перевод осуществлен сотрудниками редакции 1news.az с согласия автора.

Представляем вашему вниманию «Введение» в данное исследование. Главы будут публиковаться несколько раз в неделю в течение ближайших месяцев.

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Добро пожаловать в ад!

Оригинал главы на сайте книги: Welcome to hell

Добро пожаловать в Ереван, столицу Республики Армения. Добро пожаловать в кабаре «Шарлотт». Добро пожаловать в ад.

Кристина наклоняется вперед так, что ее обнаженная грудь касается моего лица. Она улыбается. Но даже во мраке этого грязного клуба можно увидеть, что за этим ничего нет. Ее глаза - как стекло.

«Вы хотите пойти со мной в другую комнату?» - спрашивает она, стараясь смотреть прямо мне в глаза, лишь бы заключить эту «сделку».

Я уже просмотрел красиво напечатанное «меню», которое было незаметно оставлено на моем столе, в котором подробно рассказывается о том, какие «услуги» я могу получить в кабаре.

Да, вы, конечно, можете пригласить девушку в свой отель на ночь всего за несколько сотен долларов. Но, как шептала мне на ухо Кристина, практически сидя на мне, оставшись в клубе можно рассчитывать на куда более оригинальные дополнительные «услуги».

В этот раз, однако, Кристина получит больше, чем она ожидала, правда не за секс.

Заплатив ей 200 долларов авансом и пообещав еще 200 долларов, без секса, естественно, я предлагаю ей встретиться со мной на чашечку кофе на следующее утро. Просто поговорить. Кристина соглашается.

Она приходит к 11 с расплывчатым взглядом. Ее смена закончилась только когда кабаре «Шарлотт» закрылось. То есть в 6 утра. С аппетитом съев булочку и выпив крепкий турецкий кофе, теперь она готова поведать мне свою историю.

Будучи фактически «выкупленной» у ее обедневшей семьи в Ванке, маленьком городке в Нагорном Карабахе, в возрасте всего 16 лет, Кристина оказалась в плену у весьма опасных людей, которые подсадили ее на иглу.

Кристина фактически стала наркозависимой и теперь была готова на все ради дозы. С тех пор, в течение шести долгих лет, ей приходится зарабатывать на жизнь и наркотики, обслуживая мужчин в таких отвратительных клубах, как кабаре «Шарлотт».

Она пережила короткое пребывание в Греции. Тем не менее, даже несмотря на состояние наркотической зависимости и регулярные избиения со стороны хозяев, она возненавидела иностранцев за их недоброжелательность и склонность к грубому сексу, даже больше, чем она ненавидела своих соотечественников, втянувших ее в этот грязный бизнес.

В конечном итоге держать ее в Афинах оказалось куда большей проблемой, чем того стоило.

Она была возвращена «домой». Но Ереван по сей день остается ей чуждым. Тихая жизнь ее маленького родного городка сейчас кажется такой далекой.

После Греции она работает ночной бабочкой в клубах Еревана вот уже 5 лет. Она потеряла счет числу мужчин, которых она обслужила. Она не считает, что эта дорога ведет в ад. Она уверена, что ее жизнь и есть ад.

Несмотря на востребованность среди клиентов, Кристина с годами превратилась в довольно приятную женщину. Неудивительно, что она популярна. Сама она утверждает, что как-то ей довелось ублажать даже очень большого человека, который жил через дорогу от кабаре «Шарлотт». Она не называет его по имени, но, когда я покидал клуб, я видел это здание – резиденцию президента, сверкающую на фоне всех остальных зданий.

Яркие неоновые огни кабаре «Шарлотт» хорошо видны из официальной резиденции президента. Поговаривают, что предыдущий глава государства время от времени приветствовал дам прямо в своей резиденции. Нынешний жилец, вроде бы, таких пристрастий не имеет.

В любом случае, и сегодня всем прекрасно известно о клубе и его функции борделя. И все же это кабаре и многие ему подобные заведения прекрасно существуют под довольно яркими названиями – «Омега», «Калифорния» и пр.

Что касается Кристины, то она продолжает зарабатывать какие-то незначительные суммы, правда после вычетов, сделанных за употребление наркотиков. За все эти «усилия» на непростой работе она регулярно подвергается избиениям со стороны своих хозяев и жестоких, пьяных клиентов, которые считают, что те небольшие суммы, которые они платят, являются справедливой ценой за то, чтобы унижать ее до такой степени, которой не заслуживает даже мясо, не то что человек.

Она показывает мне шрамы от травм.

Она даже немного стягивает джинсы, чтобы показать мне красные порезы от двух абортов. Они оказались неизбежными, когда она была продана для секса без презерватива. Такое порой случается. Некоторые клиенты не любят использовать латекс. Им нравится чувствовать плоть…

Добро пожаловать в Ереван, столицу Республики Армения. Добро пожаловать в Кабаре «Шарлотт». Добро пожаловать в ад.

Это случилось во время исследования мной совершенно другой темы. Я буквально наткнулся на Нагорный Карабах. Пытаясь узнать больше, я обратился к своему давнему приятелю, работающему под прикрытием в одной из постюгославских стран, который намекнул мне, где именно искать ответы на мои вопросы.

Сам он выражал крайнее недовольство тем, что даже такая влиятельная структура как та, в которой он работал, не может ничего поделать с проблемными регионами, такими как Нагорный Карабах, встроенными в глобальную преступную сеть.

Действительно, так называемый Арцах настолько токсичен, что даже другие нелегальные образования не признают его, а дипломатическая связь, которая существует между некоторыми другими отколовшимися от метрополий регионами, в данном случае отсутствует. Даже Армения, которая поддерживает, спонсирует и защищает этот марионеточный режим, и та не стала признавать его независимость.

Т.н. «Сахарская Арабская Демократическая Республика», Абхазия, Южная Осетия и Сомалиленд, четыре примера того, как сепаратистские движения борются за «кислород» международного признания, получая определенную поддержку своих амбиций – некоторые даже добились частичного признания.

Однако спустя четверть века после незаконного провозглашения независимости режим в Нагорном Карабахе остается «незаконнорожденным ребенком».

Однако больше всего меня поразила именно фрустрация моего американского друга. Его последнее назначение поместило его, географически говоря, в центр проблемы, которая теперь была, в том числе, и его личной ответственностью, ведь именно восточные границы Европы стали свидетелями всплеска гнусной преступной деятельности. Он знал, куда вели ее нити – в серые зоны, не контролируемые международным законодательством.

Расположенный на перекрестке путей между Азией и Европой (в том числе из производящего опиум Афганистана к рынкам его сбыта на Западе), Нагорный Карабах представляет собой одну из таких серых зон.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по Нагорному Карабаху, подтверждающие оккупацию этих азербайджанских территорий. Резолюции 822, 853, 874 и 884 призывают к выводу оккупационных армянских войск из Кяльбаджара, Агдама, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

14 марта 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и подчеркивающую неотъемлемое право азербайджанского населения на возвращение в родные дома.

Однако по сей день контролируемая Арменией эта территория фактически провалилась сквозь трещины международного права и юрисдикции.

В течение последних двух десятилетий эти прекрасные земли неуклонно превращались в один из пунктов сети глобальной преступности. Для афганских наркобаронов, китайских и африканских торговцев людьми и ловких западных торговцев оружием Нагорный Карабах стал рабочей базой, центром обмена информацией для совершения глобальных преступлений.

После той самой роковой встречи в Лондоне я и моя команда погрузились в мрачный мир транснациональной преступности, пытаясь докопаться до истины.

Мои визиты в Степанакерт и Ереван были «зажаты» между поездками в Пакистан, Судан, Турцию, Испанию, Великобританию, Болгарию, Грузию, Джибути, Эритрею и другие страны. Мы встречались с высокопоставленными представителями правоохранительных органов разных стран, в результате чего начала прорисовываться более ясная картина.

…Они работают без границ, в «параллельной вселенной», где поставки наркотиков и оружия, а также торговля людьми регулируются посредством их собственных каналов, порой и вовсе без вовлечения государственных институтов, функционируя независимо от глобальных соглашений и законодательства. Они также не признают национальных границ, кроме как в контексте свободы собственных действий.

Нагорный Карабах и «замороженный конфликт» вокруг него могут показаться далекими, но если взглянуть на вопрос через эту призму, то станет ясно, что прямо под боком у Европы фактически создана действующая база, используя которую, преступники разных мастей беспрепятственно делают свое грязное дело.

«Нарко Карабах» пытается проанализировать именно то, каким образом стало возможным создание подобного хаба международной преступности. Помимо этого, он проливает свет на наркоторговлю, торговлю людьми и оружием, а также на разграбление природных ресурсов этих территорий, которые имеют непосредственное влияние даже на, казалось бы, такие далекие регионы, как Западная Европа.

…Даже на фоне истощения и употребления наркотиков Кристина расчувствовалась, разговаривая со мной в этом тихом кафе в центре Еревана.

Но она рыдала не из-за себя.

Как она объясняла, ее жизнь уже не изменить. Ее семья, которая фактически отдала ее на произвол судьбы, никогда не примет ее из-за той жизни, на которую они же ее обрекли.

Кристина плакала из-за того, что такая же участь уготована еще сотням девушек, в том числе и тем, которые обслуживают клиентов в «Шарлотт» сейчас.

Некоторые из них возможно окажутся в вызывающих восторг Лондоне, Мадриде, Париже или Берлине. Но когда там они будут подвергаться сексуальному насилию теми же людьми, которые осквернили Кристину, этот восторг сменят совершенно другие чувства.

Кого-то из них подложат под политиков и чиновников, ведь они - часть той платы, наряду с наличностью, которую мафия платит властям за то, что те закрывают глаза.

После шести долгих лет Кристина слишком хорошо знает бесчеловечность.

Но в этот приятный осенний день в Ереване мы сидели в кафе и пили турецкий кофе. Легкий ветерок щекотал ее привлекательные светлые кудри. С деревьев опадала листва. Это было почти романтично.

И все же, когда Кристина рассказывала свою историю, пусть и без внешних эмоций, я, словно глядя издалека на ее несчастную жизнь, плакал в душе.

Я хочу пролить свет на ее историю и истории тех, чьи жизни сломал этот преступный режим.

Гарольд Кейн

Лондон

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