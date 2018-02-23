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Nar удостоен награды «Лучший мобильный оператор года»

Сегодня в 10:35 ~ 3 минуты на чтение 211
Nar удостоен награды «Лучший мобильный оператор года»

21 февраля 2018 года Nar был удостоен награды «Лучший мобильный оператор года» от Navigator Business Awards.

Организаторы высоко оценили современную бизнес-модель оператора, а также деятельность, отличающуюся ориентированностью на клиентов.

Основными причинами присуждения награды «Лучший мобильный оператор года» Nar стали успешная оптимизация бизнес-стратегии в соответствии с мировым опытом, вложение крупных инвестиций, а также предоставление современных решений, основанных на требованиях и пожеланиях клиентов и партнеров оператора.

Принимая эту престижную награду, главный исполнительный директор компании Azerfon (торговая марка Nar) Гуннар Панке отметил, что благодаря современным технологиям и продолжительным инвестициям Nar предлагает каждому пользователю услуги высокого качества по выгодной цене.

«Благодаря применению самых современных технологий и беспрерывным инвестициям Nar имеет возможность предлагать высококачественные услуги по выгодным ценам. Оптимизировав нашу бизнес-стратегию, мы смогли в значительной мере увеличить общую продуктивность нашей компании. В то же время мы создали предложения, отличающиеся простотой в использовании и доступностью. В результате Nar постепенно становится одним из самых любимых брендов народа. Наша компания уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на еще более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил г-н Панке.

Добавим, что прошлый год был ознаменован для Nar такими значимыми событиями, как существенное улучшение инфраструктуры сети, увеличение количества и охвата базовых станций 3G и 4G, запуск сети LTE в регионах страны, предоставление услуги HD Voice, а также создание высокоскоростной сети мобильного Интернета в бакинском метро. В последнем квартале 2017 года сеть Nar была названа лучшей сетью для мобильных звонков в стране по результатам независимых тестов, проведенных P3 Communications.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей из более чем 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.  

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