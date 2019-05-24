Nar сдал в эксплуатацию более 120 новых базовых станций

Самый молодой оператор мобильной связи в стране – Nar - продолжает расширять свою высококачественную сеть 4G по всей стране.

За последние 5 месяцев оператор ввел в эксплуатацию более 20 базовых станций 3G и 95 станций, оснащенных технологией 4G. Таким образом, число базовых станций Nar 4G превысило 1800, а количество базовых станций 3G превысило 2670.

Следует отметить, что наряду с установкой новых базовых станций по всей территории всей страны оператор мобильной связи постоянно обновляет уже установленные станции. В результате работ по модернизации сети оборудование более 45 базовых станций 4G было модернизировано. Кроме того, оператор расширил пропускную способность своих базовых станций.

Nar, известный особым вниманием к регионам страны, предоставляет услуги 4G не только в Баку и на Абшероне, но и в центральных частях других регионов, городов и районных центров. В настоящее время центры более 47 регионов обеспечены сетью 4G. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора проживают в Баку, в то время как 28% пользователей - в регионах.

Отметим, что Nar предоставляет более 2.2 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более чем 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны. Наряду с качеством 4G выгодные цены, предлагаемые Nar, создают условия для более активного пользования мобильным Интернетом.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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