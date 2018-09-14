Nar предлагает ежедневный интернет-пакет за 10 гяпиков

Оператор Nar предлагает выгодный ежедневный Интернет по очень невысокой цене.

Согласно условиям пакета Günü 10 qəpik, абоненты могут получать 30 МБ интернет-трафика каждый день, оплачивая при этом всего 10 гяпиков. Чтобы присоединиться к этому пакету, нужно отправить SMS с текстом «gunluk10» на номер 777 или набрать код *777#12#YES.

Кроме того, пакет Günlük 40 qəpik предоставляет 200 МБ трафика всего за 40 гяпик. Чтобы присоединиться к этому пакету, нужно отправить SMS с текстом «gunluk40» на номер 777 или набрать код *777#24#YES. Абоненты, желающие получать минуты для звонков по всей стране и мегабайты каждый день, могут присоединиться к пакету Günlük 59 qəpik. Этот пакет предоставляет 25 минут для звонков по всей стране и 100 Мб Интернета каждый день. Это поможет пользователям контролировать свои ежедневные расходы на мобильные услуги. Чтобы присоединиться к этому пакету, нужно отправить SMS с текстом «gunluk59» на номер 777 или набрать код *777#59#YES .

Более подробную информацию о тарифах и кампаниях Nar можно получить на сайте nar.az

Оставаясь верным своему принципу обеспечивать высокое качество по выгодным ценам, Nar продолжает удовлетворять потребности пользователей мобильной связи при помощи различных предложений. Эти предложения, создание которых стало возможным благодаря усиленной сети Nar, разрабатываются в соответствии с пожеланиями и требованиями самых разных категорий абонентов Nar.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого периода времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня Nar предоставляет более 2,1 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более чем 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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