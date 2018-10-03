Nar оказал поддержку детям, страдающим аутизмом – ФОТО

Сотрудники Nar посетили кафе-ателье Kashalata, в котором работают дети, страдающие аутизмом, чтобы встретиться и провести с ними время.

Кафе Kashalata принимает на работу детей с аутизмом для поддержки их интеграции в общество и развития их социальных навыков. В этом кафе дети самостоятельно обслуживают посетителей. Сотрудники мобильного оператора провели время в кафе в качестве клиентов и подарили специальное оборудование, необходимое для кафе, в котором работают дети, нуждающиеся в особом внимании.

Исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке также принял участие во встрече с детьми с расстройством аутистического спектра: «Помимо предоставления высококачественных услуг, осуществление социальных проектов также является очень важным направлением деятельности Nar. Мы очень рады поддержать детей с аутизмом, которые нуждаются в особой заботе. Мы надеемся, что многие другие компании также присоединятся к нам в этой инициативе».

Следует отметить, что кафе Kashalata работает под эгидой общественного союза Birgə və Sağlam и предоставляет рабочие места для детей с расстройством аутистического спектра. В реабилитационном центре проживают более 70 детей-аутистов, нуждающихся в особом уходе.

Поддержка детям, страдающим аутизмом, осуществляется в рамках стратегии КСО оператора Nar. Подробную информацию о стратегии КСО мобильного оператора можно получить на сайте Nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,1 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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