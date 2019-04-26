«Нанизало на отбойник; выбежал на дорогу»: Жуткие аварии в Баку – ВИДЕО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило видеокадры тяжелых ДТП, произошедших в Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, эти аварии произошли в разное время. На кадрах можно увидеть, как по вине пожилого водителя автомобиль нанизало на отбойник, как пешеходы как будто бросаются под машины и мотоцикл, как водители безуспешно уворачиваются от пешеходов и т.д.

В завершении ролика МВД Азербайджана обращается с призывом соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Тимур Рзаев, Э.Т.