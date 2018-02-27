Нанесенный природе ущерб за незаконную вырубку деревьев оценен в размере 8 510 манатов

Сотрудниками 7-го территориального отделения экологии и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) проведен очередной рейд с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства на контролируемых административных территориях Имишлинского района.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЭПР, в ходе рейда на территории села Алийетмязли Имишлинского района в водоохранной зоне реки Кура в зеленом массиве площадью 0,30 га был обнаружен факт незаконной вырубки 38 кустов тамариска и 21 единицы невысохших деревьев тополя и ивы c диаметрами ствола 16-50 см.

В ходе расследования выяснилось, что вырубка деревьев произведена жителем села Алийетмязли Имишлинского района Джейхуном Абдуловым.

По факту составлен акт и нанесенный природе ущерб оценен в размере 8 510 манатов.

С целью обеспечения принятия мер в отношении виновного и правовой оценки состава преступления, в соответствии с законодательством, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.