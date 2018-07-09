Наказан живодер, тащивший корову волоком за машиной в Баку – ВИДЕО

Дорожная полиция Баку провела разбирательство по распространенному в соцсетях видео, на котором видно, как водитель грузовика волоком на веревке тащит за машиной корову по дороге, причиняя животному невыносимые страдания.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель грузовика «Газель» (госномер 10-LO-913) Анар Мамедов был вызван в полицию и написал объяснительную.

«После этого он был оштрафован за нарушение правил перевозки животного на 200 манатов, а по статье 274 («Жестокое обращение с животными») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана водитель был оштрафован еще на 500 манатов, то есть, в целом на 700 манатов», - отметили в управлении, подчеркнув, что разбирательство по факту продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.