Ждущий в предбаннике Кремля Пашинян посоветовал Зеленскому как выстраивать отношения с Путиным - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], - сказал он. - Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

По его словам, этот совет касается не только общения с президентом России. «Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, - сказал премьер-министр Армении и добавил: «Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь».

Напомним, что курьезный случай произошел в прошлом году на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

На распространенном в соцсетях видео, которое осталось за официальным кадром, можно увидеть, что до встречи в Кремле сотрудники российской протокольной службы пренебрежительно удерживают Пашиняна у дверей в предбаннике.

Премьер-министр Армении нервно топчется. Затем ему дают знак, что можно идти, а когда Пашинян подходит к двери, один из сотрудников рукой останавливает его и не впускает.

После того, как его все-таки пропускают, премьер-министр Армении неуверенной походкой, споткнувшись, идет пожимать руку президенту России Владимиру Путину.

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А.А.