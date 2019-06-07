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Нахчыванская молодежь встретит лето вот так! – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 12:25 ~ 1 минута на чтение 378
Нахчыванская молодежь встретит лето вот так! – ФОТО – ВИДЕО

16 июня в Нахчыване состоится фестиваль цветов Nakhchivan Colour Day, организуемый Нахчыванским холдингом.

Фестиваль пройдет в 5-звездочном «Дуздаг отеле» Аквапарк.

На фестивале посетителей ждут выступления Dj Razy Freeman и MC Agan, цветные пакеты Color Fest, водный бой, Bubble Soccer, комфортабельный отель в Дуздаге, коктейли у бассейна и вкусные блюда, подарочные игры.

Нахчыванский холдинг предлагает турпакеты на любой бюджет из Баку. Ознакомиться с турпакетами можно на официальном Инстаграм-аккаунте Нахчыванского холдинга.

https://www.instagram.com/neqsicahan_holding/

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