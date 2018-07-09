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Награждены сотрудники органов дипломатической службы Азербайджана

9 Июля, 2018 в 23:39 ~ 1 минута на чтение 210
Награждены сотрудники органов дипломатической службы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики наградить следующих лиц:

медалью «За отличие на государственной службе»

Джанахмедова Анара Ахад оглу

Габибли Гюльтекин Фазиль гызы

Керимова Эмиля Зульфугар оглу

медалью «За отличие на дипломатической службе»

Абдуллаеву Лейлу Яшар гызы

Гаджиева Хикмета Фархад оглу

Сулейманова Нусрата Сулейман оглу

Шахгусейнова Эльнура Султан оглу».

President.az

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