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Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» - ФОТО

Сегодня в 21:47 ~ 1 минута на чтение 179
Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» - ФОТО

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции.

В финале «Ролан Гаррос» второй сеяный Надаль нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка. В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.

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