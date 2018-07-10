Национальный колорит: азербайджанские болельщики на чемпионате мира по футболу-2018 – ФОТО - ВИДЕО

Самое яркое и значимое событие футбольного четырёхлетия подходит к концу.

За всё время моего пребывания в самом сердце разворачивающихся на мундиале событий, мне довелось повстречать болельщиков со всех концов мира от Уругвая до Австралии. Однако по понятным причинам особый интерес у меня вызывали наши соотечественники, которые приехали посмотреть на зрелищные перипетии «короля спорта» своими глазами. Некоторые азербайджанцы приехали в Россию прямиком из Баку, кто-то, проживая здесь, подсуетился достать билеты на матч, а кому-то ради того, чтобы не пропустить Кубок Мира пришлось даже взять внеплановый отпуск на работе.

Познакомлю вас с историями некоторых из этих ребят.

Эльчин Мехтиев, Ширван.

«Я приехал из города Ширван, чтобы посмотреть на самое крупное событие в мире футбола. Увидеть хотя бы 1 матч чемпионата мира на стадионе было моей давнишней мечтой. Покупка билетов на сайте ФИФА многоэтапная, и мне удалось получить всего один билет, хотя я старался приобрести их на разные матчи. В итоге я купил билет на матч Нигерия – Исландия, который прошёл в Волгограде 22 июня.

18 числа я выехал из Баку и прибыл на место назначения, где сначала посетил фанзону ФИФА. Там познакомился с фанатами из разных стран мира, фотографировался с ними и делился эмоциями. На «Волгоград Арену» я пришёл в форме сборной Азербайджана под номером 18 – это код моего родного города Ширван.

Из Волгограда я отправился в Москву, чтобы прочувствовать футбольную атмосферу в полной мере. Организаторы подумали о фанатах и организовали для них бесплатные поезда между всеми 11 городами, где проходили матчи.

Я увидел столько разных простых людей, которые, так же как и я, приехали посмотреть ЧМ. Футбол вне зависимости от национальностей, это праздник для каждого. И неважно твоя сборная принимает участие в чемпионате или нет, все были как одна семья.

Я считаю, что мне очень повезло участвовать во всём этом. Надеюсь, что на следующем чемпионате мира будет и наша сборная, и нам будет за кого болеть от всей души».

Фатима Мамедова, Москва.

«Я родом я из Баку, но на протяжении последних 15 лет проживаю в Москве. В далеком 2003 г. мой дядя настоял на моем переезде в Россию для получения качественного высшего юридического образования, а меня настолько увлек этот процесс, что доучилась я итоге до степени кандидата юридических наук. Так я осталась жить и работать в Москве.

Так как я человек не безразличный к футболу, то всегда с большим интересом наблюдаю за всеми новостями, которые с ним связаны. Я помню декабрь 2010 г., когда было объявлено о том, что хозяйкой чемпионата мира-2018 станет Россия. Для российских футбольных болельщиков на тот момент эта была самая прекрасная новость из всех.

Страна с каждым годом преображалась, была проведена превосходная подготовка к проведению мероприятия мирового уровня. Правда, стоит упомянуть о том, что попасть на матчи было не так-то просто. По крайней мере, мне никак не удавалось приобрести билеты через официальный сайт FIFA по разным обстоятельствам, но благодаря усилиям чудесных людей моя мечта сбылась, и мне посчастливилось поприсутствовать, можно сказать, на самом историческом матче для российской сборной, на игре Россия – Испания, где русские в итоге одержали победу.

Когда ты находишься на стадионе, то просто не передать словами свои ощущения: одновременно испытываешь восхищение, восторг, шок, радость и гордость. Когда российская сборная выиграла этот матч по пенальти, на стадионе творилось что-то невероятное: абсолютно незнакомые друг другу люди обнимались, веселились, визжали от счастья со слезами на глазах. Мало кто верил, что можно обыграть сборную Испании, бывших чемпионов мира и Европы, но чудеса случаются, главное в них верить!

Я счастлива, что мне удалось стать очевидцем этого исторического матча, да и в целом быть участником этого восхитительного мероприятия. Я благодарна своим родным и близким, благодаря которым я испытала эти безумные эмоции, а также всем, кто приложил хоть малейшие усилия для осуществления чудесной атмосферы в России во время проведения чемпионата! Спасибо!».

Шаиг Гарибзаде, Баку.

«Чемпионат мира в России - третий чемпионат, который я посетил. До этого были Германия-2006 и Бразилия-2014, плюс чемпионат Европы-2008 в Швейцарии. Единственное отличие в том, что на этот раз я привез на мундиаль и свою семью.

Могу сказать, что организация чемпионата абсолютно не уступала тем странам, где проводились футбольные первенства раньше. Я побывал на двух играх 1/8 финала в Москве: Россия-Испания и Колумбия-Англия. Как вы понимаете, мне повезло, оба матча дошли до послематчевых пенальти.

Атмосфера была замечательная, особый колорит добавляли южноамериканцы, а колумбийцы вообще пели 120 минут. Очень жаль, что очень мало болельщиков из Англии, они всегда добавляют свою изюминку. Вообще чувствуется, что на европейцев сильно повлияла негативная пропаганда, которая велась против России и чемпионата мира.

Этот мундиаль самый интересный на моей памяти и до сих пор даже приблизительно неясно кто победит. Так, что с уверенностью можно сказать, что чемпионат удался, а отсутствие итальянцев никак не сказалось на турнире, что так часто предрекали их болельщики».

Рагим Гусейнов, Москва-Дубай.

«Я живу в России с 1999-го года. В Баку 16 лет жил недалеко от стадиона им. Тофика Бахрамова, и нас с братом детства дяди брали на матчи «Нефтчи» ещё союзного первенства: отсюда и любовь к футболу. Поэтому являюсь футбольным болельщиком ровно столько, сколько себя помню.

В памяти хорошо запечатлён финал Евро-1988, где я естественно болел за сборную СССР, а ЧМ-1990 в Италии является первым крупным турниром, который я посмотрел практически от и до. Мне тогда было 9 лет. С тех пор болею и за сборную Италии, в которой тогда впечатляли Сальваторе Скилаччи и молодой Роберто Баджо.

Живя в России и являясь футбольным болельщиком, конечно, я очень обрадовался тому, что здесь будет проводиться ЧМ. Я обещал себе постараться не пропустить это событие. Несмотря на то, что уже более года работаю в Дубае (ОАЭ) и практически постоянно нахожусь там, договорился с работодателем таким образом, чтобы свой отпуск провести на российском мундиале.

Я также постарался посещать матчи ЧМ таким образом, чтобы охватить максимально возможное количество городов и стадионов. К концу первенства у меня будет следующая статистика: 9 матчей, 8 стадионов и 7 городов.

Чемпионат начался для меня с матча Португалия-Испания 3:3 в Сочи, продолжился в Ростове-на-Дону матчем Бразилия-Швейцария 1:1. Далее я посетил матч Португалия-Марокко 1:0 в московских «Лужниках», а затем отправился в путь по маршруту Калининград - Санкт-Петербург, чтобы воочию посмотреть матчи Испания-Марокко 2:2 и Нигерия-Аргентина 1:2 соответственно. Таким образом, на групповом этапе удалось посмотреть 5 матчей и все в разных городах.

Как ни странно, меня очень впечатлила сборная Марокко. Они продемонстрировали сильную игру как против Португалии, так и против Испании, хоть и набрали лишь 1 очко в этих матчах, предварительно уступив и Ирану. Тем не менее и команда, и её болельщики порадовали.

Просмотр раунда плей-офф также начал с Сочи, где наблюдал за игрой Уругвай-Португалия 2:1. Далее в Москве, на стадионе «Спартак», смотрел матч Колумбия-Англия 1:1 (3:4 по пенальти).

К слову, я увидел воочию все голы Роналду и Месси: они их забивали как раз в тех матчах, на которых я был.

На этом первенстве я болел за сборную России. Надеюсь, в скором времени мы получим в качестве мировых звёздочек не только Головина, о котором уже многое сказано, но и, как минимум, братьев Миранчуков, у которых, уверен, всё впереди».

Максим Цурков, Баку.

«Мы были на матче группового этапа Нигерия - Исландия в Волгограде. Так как прямого авиарейса нет, а поезд Баку - Москва благополучно отменили в интересах безопасности, пришлось добираться с пересадками. Сначала долетели самолетом до Минвод, а оттуда на поезде добрались до Волгограда. Таким же образом ехали назад.



Я смотрю футбол с самого детства и моим первым турниром, который я смотрел полноценно, был чемпионат мира 1998 во Франции. Думаю, что как раз примерно тогда и появилась эта мечта - когда-нибудь посетить ЧМ. Поэтому, когда ЧМ пришел так близко к нам, в Россию, этим шансом я не мог не воспользоваться.



Ну, а какие могут быть впечатления, когда сбывается мечта? Фантастическая атмосфера праздника, болельщики с разных стран мира, единение людей, культур, языков. Это просто невероятно. Но главное потрясение ждало впереди.



На матч в пятницу мы пришли с флагом Азербайджана. Еще до матча несколько человек узнали флаг и кричали издалека «Азербайджан!», несколько даже захотели сфотографироваться. «Друзьям покажу!»- сказал болельщик из Тюмени.



Уже по завершении игры я повязал флаг на плечи и вышел с трибун в фойе стадиона, как вдруг услышал крики «Азербайджан! Азербайджан!». К нам буквально бежал парень в форме сборной Нигерии и говорил на азербайджанском. Так и появилось то знаменитое видео.

После этой поездки я дал себе слово, что постараюсь посещать хотя бы один матч каждого ЧМ, где бы он не проводился. Ездите на ЧМ, друзья!».

Фарида Расулова

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