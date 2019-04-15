Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию - ФОТО - ВИДЕО

Национальный авиаперевозчик Азербайджана провел в Эр-Рияде презентацию под названием «Азербайджан глазами сокола», на которой были представлены новые направления «Азербайджанских Авиалиний» в ряд городов Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в мероприятии приняли участие делегация AZAL во главе с вице-президентом Эльдаром Гаджиевым, представители правительства двух стран, дипломатического корпуса, средств массовой информации и др.

Широкой аудитории были представлены современные туристические возможности организации отдыха и досуга в Азербайджане, в том числе пляжного, горнолыжного, медицинского и исторического туризма.

На мероприятии был продемонстрирован презентационный видеоролик «Азербайджан глазами сокола».

Участникам мероприятия была предоставлена информация об инфраструктуре гражданской авиации Азербайджана. Гости также смогли оценить кулинарные шедевры нашей страны.

Выступая на мероприятии, вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев отметил, что благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация нашей страны добилась больших успехов. В прошлом году «Азербайджанские Авиалинии» подтвердили престижный статус 4-звездочного авиаперевозчика и по версии британского агентства Skytrax были названы лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии.

Он отметил, что Международный аэропорт Гейдар Алиев получил высокое международное признание, удостоившись со стороны компании Skytrax максимального пятизвездочного статуса, став девятым аэропортом мира с такой оценкой. Международный аэропорт Гейдар Алиев является безусловным лидером региона в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок.

«Наши народы имеют друг с другом общее религиозно-культурное наследие, общие духовные ценности. Открытие новых направлений, а также упрощенный визовый режим позволят заметно увеличить туристический поток и укрепить деловые связи между двумя странами», - подчеркнул Эльдар Гаджиев.

Отметим, что AZAL открывает много новых регулярных и чартерных рейсов в арабские страны, шесть из них в Саудовскую Аравию – Эр-Рияд, Даммам, Джидду, Медину, Бурайду (Эль-Касим) и Эль-Хуфуф.

Рейсы в Саудовскую Аравию будут выполняться на современных самолетах Airbus A319/320 и E190 согласно следующему графику:

Баку-Джидда-Баку – по понедельникам (с 8 апреля);

Баку-Медина-Баку – по средам (с 5 июня);

Баку-Даммам-Баку – по пятницам (с 7 июня);

Баку-Эр-Рияд-Баку – по понедельникам (с 10 июня);

Баку-Эль-Хуфуф-Баку – по воскресеньям (с 9 июня);

Баку-Бурайда (Эль-Касим)-Баку – расписание уточняется.

Саудовская Аравия также известна как «страна двух святынь» — легендарных Медины и Мекки, куда съезжаются мусульмане со всего мира во время паломничества (хаджа). Саудовская Аравия манит и ценителей экскурсионного отдыха возможностью оценить невиданную роскошь, полюбоваться самобытными архитектурными ансамблями и погрузиться в удивительную атмосферу Востока.

Для приобретения авиабилетов на регулярные рейсы можно обращаться на официальный сайт авиакомпании www.azal.az, на чартерные рейсы – в офисы продаж генерального агента AZAL – туристической компании Silk Way Travel. Круглосуточный колл-центр: (+994 12) 598 88 80, e-mail: [email protected]. Обращения в письменном виде можно также направлять на WhatsApp: (+994 70) 437 40 82.