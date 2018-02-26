Начинаются «Новрузовские лекции»

27 февраля Министерство образования проведет в Шамахе с участием иностранных студентов, обучающихся в университетах нашей страны, первую «Новрузовскую лекцию».

Как сообщает 1news.az, в мероприятии примут участие сотрудники Министерства образования, представители интеллигенции, СМИ, НПО, эксперты в области образования.

Согласно распоряжению Президента АР о 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года, целью проведения данного мероприятия является более полное доведение до иностранных студентов правды о преступлениях, совершенных армянско-большевистскими вооруженными отрядами против азербайджанцев 100 лет назад.

На лекциях выступит доктор исторических наук, профессор Анар Искандаров на тему «Геноцид азербайджанцев: память длиною в сто лет».

Следующая лекция состоится 6 марта в Гяндже. С лекцией выступит доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди на тему «Азербайджанская Демократическая Республика: национальная идентичность».

Напомним, что Министерство образования проводит «Новрузовские лекции» начиная с 2016 года.

На лекциях депутаты, известные ученые, международные и местные эксперты доводят до общественности актуальные вопросы на тему истории, науки, культуры и образования Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.